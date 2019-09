พบหมอเฉพาะทาง! เรือส่ง 'ลาปอร์กต์' รักษาตัวที่บาร์เซโลนา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้จัดการส่งตัว อายเมริค ลาปอร์กตฺ์ กองหลังคนสำคัญของทีม ไปรักษาอาการบาดเจ็บกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่บาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้ว

🚨Injury update on @Laporte...



Everyone at City wishes Aymeric a full and speedy recovery.



🔵 #mancity pic.twitter.com/Ifmtd4CqHJ