Opta สื่อดังด้านการเก็บสถิติเผยสถิติสุดโหดของ ลิเวอร์พูล ในเกมเปิดบ้าถล่ม คริสตัล พาเลซ ในศึกพรีเมียร์ลีกประจำวันที่ 25 มิถุนายน

หงส์แดงโชว์ฟอร์มโหดเปิดรัง แอนฟิลด์ ถล่ม ปราสาทเรือนแก้ว 4-0 โดยเกมนี้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายครองบอลได้ถึง 73% และ จ่ายบอลไปทั้งสิ้น 886 ครั้ง

นอกจากนี้ทีมของ เยอร์เก้น คล็อปป์ ยังไม่ปล่อยให้คู่แข่งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของตนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้ นับตั้งแต่ Opta เริ่มเก็บสถิติในฤดูกาล 2008-09

สามคะแนนในเกมนี้ทำให้ ลิเวอร์พูล ต้องการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันที หรือถ้า แมนฯ ซิตี้ ไม่ชนะ เชลซี ในเกมต่อไปพวกเขาก็จะคว้าแชมป์เช่นกัน

