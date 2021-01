'พัค จี-ซอง'เลือกเกมที่ดีที่สุดในสีเสื้อแมนฯยูฯ

อดีตแข้งจอมขยันชาวเกาหลีใต้เลือกเกมกับสิงห์บลูในปี 2011 คือเกมที่ดีที่สุดของเขากับปีศาจแดง

พัค จี-ซอง อดีตกองกลางปอดเหล็กของแมนฯ ยูไนเต็ด เลือกเกมกับ เชลซี ในเดือนพฤษภาคม ปี 2011 คือเกมที่ดีที่สุดของเขากับสโมสร

ดาวเตะเกาหลีใต้อยู่ในสนามครบ 90 นาทีในวันนั้น และช่วยปีศาจแดงคว่ำสิงห์บลู 2-1 ก่อนเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ 18 ในบั้นปลาย

"ผมเชื่อว่านั่นคือเกมที่ดีที่สุดของผมในสีเสื้อยูไนเต็ด ผมยืนอยู่ทุกที่ในสนาม" อดีตแข้งวัย 39 กล่าวผ่านแม็กกาซีน Four Four Two

ทีมเพิ่มเติม

"ผมคิดว่าหลังจบเกมนั้น แฟนบอลเริ่มเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำให้กับทีม"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ผลงานของผมในวันนั้น โดยเฉพาะในครึ่งแรก มันสุดยอดมาก"

สำหรับ พัค จี-ซอง เคยค้าแข้งในถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด ระหว่างปี 2005-2012 ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 4 สมัย, ลีก คัพ 3 สมัย และยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย