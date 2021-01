พัก 3 เดือน! บาร์เซโลนาแถลง'คูตินโญ'ผ่าเข่าลุล่วง

บาร์เซโลนา แถลงว่า ฟิลิปป์ คูตินโญ แนวรุกทีมชาติบราซิล เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกหัวเข่า สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย

เพลย์เมคเกอร์ ทีมชาติบราซิล ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมพบเออิบาร์ในนาที 66 แต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถเล่นจนจบเกม โดยเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามช่วงทดเวลาของครึ่งหลัง ก่อนทีมจบเกมด้วยผลสกอร์​ 1-1 โดยผลสแกนปรากฎว่า คูได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าข้างซ้าย

ล่าสุดทาง บาร์ซา ได้แถลงว่า คูตินโญ เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว และต้องพักรักษาตัวราว 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ