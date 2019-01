พักทั้งฤดูกาล! ปืนคอนเฟิร์มเบเยรินเอ็นไขว้หน้าฉีก

อาร์เซนอล คอนเฟิร์ม เอ็คตอร์ เบเยริน ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกจากเกมเปิดบ้านชนะเชลซี 2-0

แนวรับชาวสแปนิชเกิดเดี้ยงในนาทีที่ 72 และถูกหามเปลออกจากสนามทันที ล่าสุดสโมสรยืนยันแล้วว่าเอ็นไขว้หน้าของนักเตะฉีกและต้องพักแข้งนาน 6-9 เดือน

นั่นหมายความว่า กองหลังวัย 23 จะหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว Editor Picks แปลกตรงไหน? บิเอลซาเผยสอดแนมคู่แข่งลีดส์ทุกทีม

TTL Transfers : เกาะติดตลาดซื้อขายนักเตะ โตโยต้า ไทยลีก 2019

เส้นตายซื้อขาย : ตลาดนักเตะเดือนมกราคม 2019 ปิดเมื่อไหร่?

OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

อย่างไรก็ดี อุไน เอเมรี ยืนยันแล้วว่า สโมสรจะไม่ซื้อแบ็คขวาคนใหม่ในตลาดรอบนี้ เพราะพวกเขายังมี สเตฟาน ลิชต์สไตเนอร์, เอนส์ลีย์ เมตแลนด์-ไนส์ และ คาร์ล เจนกินสัน ที่สามารถทดแทนได้

Arsenal through and through



We’re gutted for you, Hec - and we’re sending you all of our love and support



We know you’ll come back stronger pic.twitter.com/AiLpMchx4K — Arsenal FC (@Arsenal) January 22, 2019