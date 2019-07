คนละหมัด! โอซิลทวีตสวนแฟนไก่อย่างเจ็บ

เมซุต โอซิล กองกลางตัวเก่งของ อาร์เซนอล ตอกกลับแฟนบอลสุดเกรียนของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แบบเจ็บแสบ หลังโดนแซวว่าเป็นนักเตะที่ชอบหายไปจากเกม

โดยแฟนไก่เดือยทองรายหนึ่งได้โพสต์รูปนักเตะของทีมที่ถ่ายก่อนลงแข่งขัน โดยมีที่ว่างเหลืออยู่ในรูป พร้อมเล่นมุกว่า "เดี๋ยวนะ ทำไมทีมเรามีโอซิลอยู่ในรูปด้วย" ซึ่งเป็นการแซวมิดฟิลด์ชาวเยอรมันว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีบทบาทและชอบหายไปจากเกม

อย่างไรก็ตาม โอซิล ไม่ยอมโดนแซวอยู่ฝ่ายเดียวและได้ตอบกลับแฟนสเปอร์สรายดังกล่าวไปว่า "ถ้านายดูดีๆ ตรงนั้นมันตู้โชว์ถ้วยแชมป์ของสเปอร์สต่างหาก"

แต่ดูเหมือนแฟนไก่เดือยทองจะไม่ขำกับมุกของกองกลางอินทรีเหล็ก รวมถึง ลูคัส มูรา ดาวเตะชาวบราซิลของสเปอร์สที่มาโพสต์ภาพประวัติการคว้าแชมป์ของทีมพร้อมข้อความว่า "นายควรหาข้อมูลก่อนโพสต์อะไรนะ"

If you look closely ... you can see your trophy cabinet 🧐😉 #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt