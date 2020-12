ฝาแฝดเบนเดอร์แขวนสตั๊ดหลังจบซีซัน

พี่น้องเบนเดอร์จะลงเล่นกับห้างขายยาเป็นปีสุดท้าย ก่อนอำลาสนามฟุตบอลหลังจบฤดูกาลนี้

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ประกาศยืนยัน สเวน เบนเดอร์ และ ลาร์ส เบนเดอร์ พี่น้องฝาแฝดวัย 31 ปี จะไม่ต่อสัญญาที่จะกำลังจะหมดลง และจะแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาล เพราะปัญหาอาการบาดเจ็บ

สองพี่น้องตระกูลเบนเดอร์เคยร่วมงานกันสมัยอยู่กับ 1860 มิวนิค มาก่อน จากนั้นในปี 2009 ทั้งคู่พากันย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง โดยลาร์สย้ายซบห้างขายยา ขณะที่สเวนย้ายไปอยู่กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

แต่แล้วพวกเขาก็ได้กลับมาค้าแข้งด้วยกันอีกครั้ง เมื่อสเวนย้ายมาเล่นกับเลเวอร์คูเซนในปี 2017 จนถึงปัจจุบัน

ℹ️ Lars and Sven Bender will not renew their expiring contracts at Bayer 04 and will end their professional playing careers at the end of the current season. pic.twitter.com/0JIfo9VltC

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 21, 2020

ล่าสุดสัญญาของทั้งคู่กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญา และจะปิดฉากอาชีพของตัวเองทันที

"ทุกคนรู้ว่าเราทุ่มเท 100% ในทุกวัน โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถไปต่อกับมันได้ ด้วยอาการบาดเจ็บที่เรามีมากขึ้นเรื่อย ๆ" แถลงการณ์ของพี่น้องเบนเดอร์