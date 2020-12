ฝันร้ายกองหลัง! สเตอร์ลิงจารึกสถิติเรียกจุดโทษพรีเมียร์ลีก

ราฮีม สเตอร์ลิง แนวรุกตัวจี๊ดของแมนฯ ซิตี้ ทำสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่เรียกจุดโทษแตะหลัก 20 ครั้ง

ดาวเตะทีมชาติอังกฤษเรียกจุดโทษในเกมเปิดบ้านพิชิตฟูแลม 2-0 ก่อนที่ เควิน เดอ บรอยน์ จะสังหารเข้าไป เขาจึงกลายเป็นนักเตะที่เรียกจุดโทษมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกทันที

ขณะที่อันดับสองตกเป็นของ เจมี วาร์ดี้ ดาวยิงของ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ไล่มาติด ๆ ด้วยสถิติ 19 ครั้ง ตามมาด้วย วิลฟรีด ซาฮา ของ คริสเตัล พาเลซ 16 ครั้ง

สำหรับ สเตอร์ลิงทำไปแล้ว 6 ประตู กับ 5 แอสซิสต์ 16 เกมในฤดูกาลนี้

