ฝันที่เป็นจริง! ฐิติพันธ์เผยหลังโยกซบโออิตะ

กองกลางเดอะ แรบบิท ออกมาเผยหลังเป็นแข้งรายล่าสุดที่ย้ายไปเล่นในญี่ปุ่นให้กับทีมน้องใหม่เจลีก

ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กองกลางบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ออกมาเผยความรู้สึก หลังเตรียมย้ายไปเล่นในต่างแดนครั้งแรกให้กับ โออิตะ ทรินิตะ น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาเล่นศึกเมจิ ยาสุดะ เจ1ลีก

ดาวเตะวัย 25 ปี ถือเป็นแข้งรายล่าสุดที่บีจีปทุมส่งไปเล่นในลีกญี่ปุ่น ฤดูกาล 2019 ต่อจากจักรกฤษ ลาภตระกูล ที่ย้ายไปโทกูชิมา วอร์ติส ทีมในศึกเจ2ลีก ก่อนหน้านี้ ด้วยสัญญาการยืมตัว 1 ปี และจะมีโอกาสได้ดวลกับ ชนาธิป สรงกระสินธ์ (คอนซาโดเล ซัปโปโร) และธีราทร บุญมาทัน (โยโกฮามา เอฟ มารินอส) อีกด้วย

โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกผ่านทางเว็บไซต์สโมสรถึงการย้ายมาเล่นในแดนปลาดิบว่า “ผมต้องขอขอบคุณสโมสรฟุตบอลโออิตะที่ให้โอกาสอันสุดพิเศษนี้กับผม มันเป็นความฝันของผมเสมอว่า วันหนึ่งผมอยากจะมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น แล้ววันนี้ฝันของผมก็เป็นความจริง ผมดีใจและซาบซึ้งใจมากๆครับ”

“ผมจะมุ่งมั่นและพยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อทีมโออิตะ ผมหวังว่าผมจะสามารถช่วยทีมให้มากที่สุด"

“ผมขอขอบคุณท่านประธานสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด คุณ ปวิณ ภิรมย์ภักดี ที่สนับสนุนและให้โอกาสผมได้มีโอกาสไปตามหาความฝัน”

“ขอบคุณกำลังใจและแรงสนับสนุน จากแฟนบอลบีจี และแฟนบอลไทยทุกๆคน สุดท้าย ผมขอขอบคุณครอบครัวของผมที่คอยอยู่เคียงข้างดูแล ให้การสนับสนุนผมอย่างดีที่สุดตลอดมา จนทำให้ผมมีวันนี้”

“ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับ Thank you very much Arigato gozaimasu” กองกลางบีจี ปทม กล่าวปิดท้าย

สำหรับฐิติพันธ์ยังอยู่ในช่วงทีมชาติไทย ทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ 2019 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจะตามไปสมทบกับทีมหลังเสร็จสิ้นภารกิจ