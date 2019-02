ฝืดสนิท! ซัวเรซเท้าบอดเกมเยือน UCL เกิน 24 ชั่วโมง

หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าบาร์เซโลนา ทำประตูในเกมเยือน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ไม่ได้เกิน 24 ชั่วโมงแล้ว หลังทีมของเขาบุกไปเสมอ โอลิมปิค ลียง 0-0 ในเกมรอบ 16 ทีม นัดแรก เมื่อคืนนี้

ก่อนเกมนี้ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยเท้าบอดเกมเยือนบอลยุโรปมาแล้ว 1,418 นาที หรือคิดเป็น 23 ชั่วโมง 38 นาที นั่นเท่ากับว่าตอนนี้เขายิงไม่ได้เกิน 24 ชั่วโมงไปแล้ว หลังจากมีโอกาสอยู่ในสนามในเกมนี้ 90 นาทีเต็ม แต่ยังใส่ชื่อตัวเองบนสกอร์บอร์ดไม่ได้

ครั้งล่าสุดที่หอกวัย 32 ยิงได้ในเกมเยือนแชมเปี้ยนส์ลีก ต้องย้อนไปถึงเกมที่สนาม สตาดิโอ โอลิมปิโก้ ของโรมา เมื่อเดือนกันยายน ปี 2015

ขณะเดียวกัน ซัวเรซยังไม่สามารถทำประตูในเกมยุโรปฤดูกาลนี้แม้แต่ลูกเดียว และทำไปได้แค่ 4 ประตูเท่านั้น จาก 23 เกมหลังสุดในรายการนี้

