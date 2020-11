ผ่าเข่าฉลุย! บาร์เซโลนาแถลงฟาติพักยาว 4 เดือน

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรอัพเดตอาการบาดเจ็บหัวเข่าของ อันซู ฟาติ ว่าล่าสุดนักเตะประสบความสำเร็จในการเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าผ่านไปได้ด้วยดี

ดาวรุ่งวัย 18 ปี ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลาลีกานัดล่าสุดที่บาร์ซาเปิดบ้านชนะเรอัล เบติส 5-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทว่ากลับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า และลงเล่นได้เพียงครึ่งแรกเท่านั้น ก่อนโดนเปลี่ยนออกจากสนามให้ ลิโอเนล เมสซี ลงมาแทนในครึ่งหลัง

ขณะเดียวกัน อาการบาดเจ็บของ ฟาติ นั้นรุนแรงถึงขั้นหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าด้านซ้ายฉีกขาด และต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งดำเนินการโดย ด็อกเตอร์ รามอน กูคัต ภายใต้การดูแลของการแพทย์สโมสร ซึ่งการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ข่าวร้ายก็คือนักเตะจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานถึง 4 เดือนเลยทีเดียว

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



