ผิดสัญญา! 'พูลิซิช'เล่าต้นเหตุไม่ลงรอยกับทูเคิล

มิดฟิลด์อเมริกันเปิดใจที่สาเหตุที่เขามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับอดีตนายใหญ่ชาวเยอรมัน

คริสเตียน พูลิซิช กองกลางของ เชลซี เผยสาเหตุที่เขามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับ โธมัส ทูเคิล อดีตเฮดโค้ชคนเก่าที่โดนปลด

มิดฟิลด์อเมริกันยอมรับว่าตัวเขาไม่ลงรอยกับกุนซือชาวเยอรมัน เพราะเจ้านายเก่าเคยสัญญาว่าจะให้เขาเป็นตัวจริงในเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลกสอง กับ เรอัล มาดริด ฤดูกาลที่แล้ว แต่กลับเปลี่ยนใจในโค้งสุดท้าย

"สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเกมนั้นทำให้ผมผิดหวังมาก" พูลิซิช เขียนไว้ในหนังสือ Christian Pulisic: My Journey So Far "ผมทำผลงานได้ดีในเกมเลกแรก (กับ เรอัล มาดริด) และนัดต่อไปเราต้องพบกับ ฟูแลม ในลีก ทูเคิล บอกผมว่าเขาจะพักผมไว้สำหรับเกมเลกสอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ผมไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวในเกมกับ ฟูแลม"

"จากนั้นพอถึงวันแข่งรอบรองชนะเลิศ ทูเคิล บอกผมว่าเขาเปลี่ยนใจแล้ว และเขาจะเลือก ไค ฮาแวร์ทซ์ แทน ผมรู้สึกอึ้งและผิดหวังมาก"

"ผมคิดว่าตัวเองจะได้เป็นตัวจริง ที่สำคัญสุดคือเขายืนยันว่าผมจะได้เป็นตัวจริง แต่กลับเปลี่ยนใจในช่วงที่เหลือเวลา 25 นาทีก่อนเริ่มเกม ผมรู้สึกแย่มาก"