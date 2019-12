ผ่าตัดใบหน้า! ดอร์ทมุนด์แถลง 'วิตเซล' ชวดลงสนามถึงสิ้นปี

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า อักเซล วิตเซล มิดฟิลด์คนสำคัญจะไม่สามารถลงสนามได้จนกว่าจะถึงปี 2020 หลังประสบอุบัติเหตุที่บ้านพักของตัวเองและต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณใบหน้า

ดาวเตะวัย 30 ปี คือกำลังสำคัญของเสือเหลืองในฤดูกาลนี้ หลังจากลงสนามไปแล้ว 21 นัด รวมทุกรายการ และจากการบาดเจ็บครั้งนี้จะทำให้เขาอดช่วยทีม 4 นัดเป็นอย่างน้อย

Witsel has suffered a facial injury and will be out for the rest of the year.



Wishing you a speedy recovery, Axel! 💪 pic.twitter.com/k5KKQ7drrp