ผ่อนปรนโควิด-19! ดอร์ทมุนด์ให้แฟนเข้าชมนัดเปิดบุนเดสลีกา

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ จะเปิดสนามซิกนัล อินูนา พาร์ค ให้แฟนบอลเข้าชมจำนวน 10,000 ราย ในเกมเปิดฤดูกาลบุนเดสลีกาที่จะพบโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค วันเสาร์นี้

ฟุตบอลอาชีพเยอรมันเป็นลีกแรกในบรรดา 5 ลีกใหญ่ยุโรปที่กลับมาเตะหลังจากพักหนีโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงนั้นเป็นการแข่งขันกันในสนามปิดแบบไร้แฟนบอล

หลังจากที่เคร่งครัดกับมาตรการดังกล่าวจนกระทั่งจบฤดูกาล 2019-20 ล่าสุดหลายสโมสรในเยอรมันก็เริ่มได้รับไฟเขียวให้มีแฟนบอลเข้าชมจำนวนหนึ่งแล้ว โดยในช่วงแรกอาจจะมีการจำกัดจำนวนแฟนบอลอยู่ที่ราว 20% ของความจุสนาม พร้อมมาตรการตรวจโรคและรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น และห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างเด็ดขาด

เกมระหว่างดอร์ทมุนด์พบมึนเชนกลัดบัค จะเป็นเกมนัดแรกของบุนเดสลีกาที่ทดลองจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชม โดยจะอนุญาตให้เพียงแฟนบอลที่อยู่ในแถบนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ซึ่งเป็นรัฐที่สโมสรดอร์ทมุนด์ตั้งอยู่เข้าชมเท่านั้น

นอกจากนี้ หากอัตราการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภายในเวลา 7 วัน ก็อาจจะต้องมีการกลับไปแข่งขันกันแบบสนามปิดตามเดิม

Saturday's home match against Borussia Mönchengladbach is set to be played in front of around 10,000 spectators! 🏟️ pic.twitter.com/frpQnb3eIJ