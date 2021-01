ผอ.ทีมสร้างเกม FM เผยทฤษฎีเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้

ไมล์ส จาค็อบสัน ผู้อำนวยการของ Sport Interactive สตูดิโอพัฒนาเกม Football Manager โพสต์ทวิตเตอร์ชวนให้คิดว่าทัพจิ้งจอกสยามอาจคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหมือนกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ทัพจิ้งจอกสร้างประวัติศาสตร์ภายใต้การคุมทีมของ เคลาดิโอ รานิเอรี ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2015/16 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรไปแบบสร้างเซอร์ไพรส์แฟนบอลทั่วโลก

โดยหัวเรือใหญ่ของ S port Interactive ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยบอกว่าในฤดูกาลที่ เลสเตอร์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นทั้งสองฝ่ายจับมือเป็นพันธมิตรกัน และในฤดูกาลล่าสุดก็เป็นอีกครั้งที่สตูดิโอและทัพจิ้งจอกหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ขณะที่ทีมขึ้นนำจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้

"ฤดูกาลที่เลสเตอร์คว้าแชมป์ลีก เกม Football Manager เป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเขา" ไมล์ส จาค็อบสัน โพสต์ทวิตเตอร์

"ในฤดูกาลนี้เรากลับมาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเขาอีกครั้ง..."

