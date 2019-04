ผลัดกันสะดุด! เซบีญาทวิตขอที่ 4 พรีเมียร์ลีก ถ้าไม่มีใครอยากได้

เซบีญา สโมสรในลาลีกา โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์แซวทีมลุ้นอันดับ 4 ของพรีเมียร์ลีก ที่ผลัดกันทำแต้มหลุดมือในระยะหลัง

สถานการณ์ลุ้นโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ มีอยู่ 4 สโมสรด้วยกันที่แย่งพื้นที่อันดับ 3 และอันดับ 4 คือท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์, เชลซี, อาร์เซนอล และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทว่าทั้ง 4 ทีมต่างก็แพ้หรือเสมอบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

Yo @premierleague, if none of your teams want 4th place could you just give it to us? Would make life easier 😉🇪🇺