ผลงานในลีกเด่นชัด! ฟิลิปหลังคืนทัพช้างศึก "ผมพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด"

แบ็คขวาจอมบุกของราชันมังกร เผยมุ่งมั่นตั้งใจเค้นฟอร์มในลีกตลอดเวลา ก่อนคืนทัพช้างศึกครั้งแรกในรอบ 2 ปี

ฟิลิป โรลเลอร์ แบ็คขวา ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ยอมรับพยายามพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อนกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในรอบ 2 ปี

ดาวเตะลูกครึ่งไทย-เยอรมัน วัย 25 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะเกมรุกหลังยิงไปแล้ว 6 ประตูในศึกไทยลีก 2020 นำเป็นดาวซัลโวคนไทย ก่อนถูก อากิระ นิชิโนะ เรียกตัวกลับมาติดธงช้างศึกอีกครั้งในรอบ 2 ปี โดยครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปในรายการชิงแชมป์อาเซียน เมื่อปี 2018

"ผมมีความสุขมาก ๆ เพราะมันเป็นเวลานานสักพักแล้วที่ผมไม่ได้มาที่นี่ และผมพยายามแสดงให้เห็นในเกมลีกด้วยฟอร์มการเล่นของผม ผมคิดว่าตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้กลับมา หลังห่างหายจากทีมไปนาน" ฟิลิป เริ่มกล่าว

"ผมทำงานหนักมากเลยล่ะ ผมคิดว่าคุณสามารถเห็นได้จากการเล่นของผมในลีก และผมก็สามารถช่วยพัฒนาทีมของผมด้วย เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเห็นว่าผมพัฒนาขึ้นกว่าที่เคย มากกว่าสองปีที่แล้ว มากกว่าตอนที่ผมอายุน้อยกว่านี้ ตอนนี้ผมมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนั่นทำให้ทุกอย่างดีขึ้น"

ฟิลิป กล่าวต่อ "เมื่อวานเป็นการซ้อมวันแรกและผมคิดว่าทุก ๆ คนในทีมเป็นมิตรกันมาก มันเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะทุกคนมีความสุขที่ได้มาที่นี่ ผมจึงคิดว่าเรามีทีมที่ดีมาก"

"มันเพิ่งเป็นวันแรก ผมจึงยังไม่รู้อะไรมาก แต่สิ่งที่ผมเห็นจากการฝึกซ้อม และ วิธีที่เขาพูด (อากิระ นิชิโนะ) ทำให้เขาดูเป็นโค้ชที่ดี มีแผนการ เรารู้ว่าต้องทำอะไร และ มันเหมือนกับทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ถูกต้อง"

"ผมมาที่นี่เพื่อพัฒนาทีม เพื่อช่วยทีม และ สำหรับผมมีเพียงเป้าหมายเดียวคือเอาชนะให้ได้ ในเกมวันเสาร์นี้"

"สุดท้ายผมอยากบอกว่า ผมดีใจจริงๆ ที่ได้กลับมาติดทีมอีกครั้ง ผมหวังที่จะได้เห็นแฟนบอลที่คิดถึงผม และ ผมหวังว่าทุกคนจะเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้ แล้วมาคว้าชัยชนะไปด้วยกัน" ฟูลแบ็คราชันมังกร ปิดท้าย

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดยแฟนบอลสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS