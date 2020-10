ผลงานโซลชา! แมนฯ ยูฯ สร้างสถิติใหม่สโมสรหลังชนะเปแอสเช

โอเล กุนนาร์ โซลชา เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พาทีมสร้างสถิติใหม่ของสโมสร ด้วยการชนะรวดถึง 10 นัด ยามเป็นทีมเยือน หลังจากปราบปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2-1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ทีมปีศาจแดงเอาชนะเจ้าถิ่นในสนามปาร์ค เดอ แปรงซ์ เกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก เมื่อคืนวันอังคาร จากทำประตูของ บรูโน แฟร์นันด์ส และมาร์คัส แรชฟอร์ด โดยที่เปแอสเชได้ประตูตีไข่แตกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอองโธนี มาร์กซิยาล

ชัยชนะนัดดังกล่าว ถือเป็นชัยชนะในเกมเยือนนัดที่ 10 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ชนะนอริชในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 เกมเอฟเอ คัพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทำผลงานได้ถึงขนาดนี้

นับจากตอนนั้น ทีมปีศาจแดงก็เอาชนะได้ทั้ง ไบรท์ตัน (3 ครั้ง), แอสตัน วิลลา, คริสตัล พาเลซ, เลสเตอร์ ซิตี้, ลูตัน ทาวน์, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และปารีส แซงต์ แชร์กแมง

