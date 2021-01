ผลงานเยี่ยม! เซบีญาต่อสัญญาโลเปเตกีถึงปี 2024

เซบีญา แถลง ฆูเลน โลเปเตกี โค้ชคนเก่งของทีม ต่อสัญญาออกไปถึงปี 2024 แล้ว

นายใหญ่ชาวสแปนิชเข้ามารับงานคุมทีมในถิ่น รามอน ซานเชซ ปิซฆวน เมื่อปี 2019 ก่อนพาสโมสรคว้าแชมป์ ยูโรปา ลีก ได้ทันทีในฤดูกาลแรก

🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴 #WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA