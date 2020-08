ผลงานราอูล! เรอัล มาดริด คว้าแชมป์ ยูฟ่า ยูธ ลีก

เรอัล มาดริด รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี คว้าแชมป์ยูฟ่า ยูธ ลีก สมัยแรกของตัวเองมาครองได้สำเร็จ หลังเอาชนะเบนฟิก้าไปด้วยสกอร์ 3-2 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

ทีมรุ่น Juvenil A ของราชันชุดขาวอยู่ภายใต้การคุมทัพของ ราอูล กอนซาเลซ อดีตกองหน้าระดับตำนานของสโมสร ที่เพิ่งเข้ามารับงานนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

จากผลงานดังกล่าว ทำให้ราอูล กอนซาเลซ กลายเป็นกุนซือคนที่สอง ต่อจาก มาริโอ ซิลวา อดีตแข้งปอร์โต้ ที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก สมัยเป็นนักเตะ ก่อนจะได้ชูถ้วยแชมป์ยูธ ลีก ในฐานะเฮดโค้ชในเวลาต่อมา

