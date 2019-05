ผลงานประจักษ์! อัลเลกรีเข้าหอเกียรติยศลูกหนังอิตาลี

มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี เทรนเนอร์ของยูเวนตุส ถูกเสนอชื่อเข้าหอเกียรติยศของวงการลูกหนังอิตาลี หลังคว้าแชมป์ กัลโช เซเรีย อา สมัยที่ 6 ในฐานะผู้ฝึกสอน

โค้ชวัย 51 เคยนำ เอซี มิลาน คว้าถ้วยสคูเด็ตโต้ในฤดูกาล 2010-11 ก่อนย้ายมาสร้างความยิ่งใหญ่กับเจ้าม้าลาย ด้วยการคว้าถ้วยสคูเด็ตโต้ 5 สมัยซ้อน

อย่างไรก็ดี นี่ถือเป็นฤดูกาลสุดท้ายของอัลเลกรีกับยูเว่แล้ว หลังทั้งสองฝ่ายตัดสินใจแยกทางกันหลังจบซีซัน

ก่อนหน้านี้ เขาเพิ่งออกมายืนยันว่าพร้อมรับงานใหม่ทันทีในซัมเมอร์นี้ ท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง และ เชลซี

Massimiliano Allegri officially joins other Bianconeri legends in the Italian Football Hall of Fame



