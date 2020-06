เรอัล เบติส สโมสรในลาลีกา สั่งปลด รูบี้ นายใหญ่ของทีมแล้ว หลังบุกพ่าย แอธเลติก บิลเบา 1-0 เมื่อคืนนี้

ความปราชัยเกมล่าสุดเท่ากับว่า ทีมดังแห่งแคว้นอันดาลูเซียชนะแค่นัดเดียว จากโปรแกรม 10 เกมหลังสุดในลีก จนตอนนี้หล่นมารั้งอันดับที่ 14 ของตารางคะแนนแล้ว

📣 #RealBetis would like to thank Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’ and his technical staff for all their services and professionalism.



All the best in the future, gaffer. pic.twitter.com/xOtzeAGP9T