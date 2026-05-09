AFF ย้ำชัดหนุน 'อินฟานติโน' นั่งประธานฟีฟ่าต่อ

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) ยืนยันหนุน จานนี อินฟานติโน นั่งประธานฟีฟ่าต่อไป พร้อมยกความก้าวหน้าของวงการฟุตบอลอาเซียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อินฟานติโน ประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าอีกสมัย ในการเลือกตั้งปี 2027 หลังจากดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2016
ภายใต้การบริหารของ อินฟานติโน ฟีฟ่าเดินหน้าพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ การยกระดับการแข่งขัน และโครงการพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก ส่งผลให้อาเซียนก้าวขึ้นมาเป็นภูมิภาคสำคัญของวงการลูกหนังโลก
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว อาเซียนได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์และอีเวนต์ระดับนานาชาติหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023, 74th FIFA Congress Bangkok 2025 และ FIFA Futsal Women’s World Cup Philippines 2025 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและบทบาทที่เติบโตขึ้นของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก
นอกจากนี้ AFF ยังชื่นชมโครงการ FIFA Forward Programme ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเยาวชน การศึกษา และเส้นทางสู่นักเตะระดับอาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย เคียฟ ซาเมธ ประธาน AFF กล่าวว่า
“สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนให้คุณค่ากับจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ความร่วมมือ และความเคารพซึ่งกันและกัน ที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลโลกภายใต้การนำของ จานนี อินฟานติโน วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเขาช่วยเสริมรากฐานของฟุตบอล และเปิดโอกาสในการพัฒนาให้กับทุกภูมิภาค”
“เราสนับสนุน จานนี อินฟานติโน สำหรับการดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย และเชื่อมั่นว่าการนำของเขาจะช่วยพาฟุตบอลโลกเดินหน้าสู่ความโปร่งใส ความเท่าเทียม และการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”