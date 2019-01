ผียิ้มก่อนฉะไก่! ป็อกบาสลัดเจ็บบินตามสมทบดูไบ

ปอล ป็อกบา มิดฟิลด์ตัวเก่งของแมนฯยูฯ สลัดอาการบาดเจ็บบินตามไปสมทบเพื่อนร่วมทีมที่ดูไบแล้ว

ห้องเครื่องเฟร้นช์แมนเกิดเดี้ยงจากจังหวะถูก จอนโจ้ เชลวีย์ มิดฟิลด์นิวคาสเซิล ยันเข้าข้างหลัง จนพลาดช่วยทีมในเกมชนะเรดดิ้ง 2-0 ในศึก'เอฟเอ คัพ'รอบสาม และไม่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่ดูไบพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วย

แต่ล่าสุดดาวเตะวัย 25 ฟื้นฟูร่างกายกลับมาพร้อมลงซ้อมแล้ว เมื่อเขาถูกเจอที่สนามบินแมนเชสเตอร์ขณะเดินทางตามไปที่ดูไบ

ทั้งนี้ แมนฯยูฯ จะออกไปเยือน สเปอร์ส ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 23.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

Paul Pogba sets off to join Manchester United team-mates in Dubai for warm weather training camp https://t.co/hHvUl2Xxpn — MailOnline Sport (@MailSport) January 7, 2019