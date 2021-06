ผมรู้จักเขาดี! "ตูเญซ" พูดถึง เอ็นริเก้-ชี้ โมราต้า แค่ขาดโชคจบสกอร์

กองหลังบีจี เชื่อว่าเจ้านายเก่า เอ็นริเก้ ยังคุมทัพสเปนได้น่ากลัว แม้ผ่านผู้เล่นยุคทองไปแล้ว พร้อมยก โมราต้า เป็นกองหน้าที่ดี ขาดแค่โชคเท่านั้น

อันเดรส ตูเญซ ปราการหลังจอมแกร่งของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ผู้เคยค้าแข้งใน ลา ลีกา สเปน กับ เซลต้า บีโก้ ในช่วงที่ หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือทีมชาติสเปนเข้ามาคุมทีม เปิดเผยว่า สเปนยังคงเป็นทีมที่น่ากลัว แม้ว่าจะหมดยุคของ ชาบี เอร์นานเดซ และ อันเดรส อิเนียสต้า ก็ตาม นอกจากนี้ ยังพูดถึง คาริม เบนเซม่า กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยดวลแข้งด้วยว่า เป็นนักเตะที่ฉลาดหาตัวจับยาก แม้จะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์

อดีตกองหลังทีมชาติเวเนซุเอล่า วัย 34 ปี เคยเล่นกับ เซลต้า บีโก้ ทั้งทีมชุดใหญ่และทีมสำรอง ตั้งแต่ปี 2006 ก่อนที่ เอ็นริเก้ จะตัดสินใจปล่อยยืมให้กับ เบตาร์ เยรูซาเล็ม ทีมในอิสราเอล ในปี 2013 โดยเจ้าตัวเคยเล่นร่วมกับ ยาโก้ อาสปาส และเคยผ่านการปะทะแข้งกับ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ , ลิโอเนล เมสซี่ , ชาบี เอร์นานเดซ , อันเดรส อิเนียสต้า , คาริม เบนเซม่า ฯลฯ มาแล้ว ซึ่งเจ้าตัวได้มาบอกเล่าประสบการณ์ค้าแข้งใน ลา ลีกา สเปน ผ่านรายการ “Here Comes The Time” ซึ่งทำการวิเคราะห์เกม และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล ยูโร 2020 ที่ผลิตโดย Main Stand และออกอากาศผ่านเพจ Facebook "Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต" และ Youtube Thairath Online เวลา 19.00 น.

โดย ตูเญซ พูดถึงเจ้านายเก่าอย่าง เอ็นริเก้ และทีมชาติสเปน ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูโร 2020 ได้สำเร็จ หลังจากชนะ สโลวาเกีย 5-0 ว่า “หลุยส์ เอ็นริเก้ สำหรับผม เขาคล้ายกับ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผมรู้จักเขาดี เขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ชัดมาก มีความกระหาย ผมไม่คิดว่าสเปนจะเล่นแย่ ถึงจะมีบางนัดที่ยิงไม่ได้ มันเป็นเรื่องของโชคดวงมากกว่า เพราะทุกวันนี้ สเปน ก็ยังเล่นเหมือนเดิมคือพยายามครองเกม บางทีนักเตะในทีมอาจจะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ”

“ในอดีต พวกเขามีนักเตะอย่าง ชาบี เอร์นานเดซ, อันเดรส อิเนียสต้า พวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอล พวกเขาเล่นได้น่าทึ่ง แต่ตอนนี้สเปนมีแต่ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ แน่นอนว่าผมไม่ชอบคำวิพากษ์วิจารณ์นัก แต่ก็ยอมรับว่าที่แฟนบอลพูดส่วนหนึ่งก็เป็นความจริง”

นอกจากนี้ ตูเญซ ยังพูดถึงการที่ เอ็นริเก้ ตัดสินใจไม่เรียกตัว ยาโก้ อาสปาส อดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ เซลต้า บีโก้ แม้จะทำได้ 14 ประตู เป็นนักเตะสเปนที่ยิงได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ ลา ลีกา ในฤดูกาล 2020-21 ที่ผ่านมา เป็นรอง เคราร์ด โมเรโน่ ของบียาร์เรอัลเพียงคนเดียวว่า “ความเห็นผม ถ้าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยก็คือ ยาโก้ อาสปาส เขาเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ดีที่สุดของสเปน แต่ก็อย่างที่คุณรู้ล่ะว่าโค้ช ไม่ได้เลือกเขาไปติดทีมชาติ ซึ่งไม่มีใครรู้สาเหตุ คุณก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ช”

“มันคงไม่แฟร์ถ้าหากพูดว่ากองหน้าที่ติดทีมไปด้วย จะผลงานไม่ดี อัลบาโร่ โมราต้า และ เคราร์ด โมเรโน่ เป็นกองหน้าที่ดีมาก ๆ อย่างที่พวกเขาแสดงให้เห็นตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา พวกเขาก็แค่ขาดโชคในตอนนี้ ถ้า โมเรโน่ ยิงเจ้าโทษเข้า ป่านนี้สเปนชนะ 2-1 ไม่ต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแล้ว”

นอกจากนี้ ตูเญซ ยังพูดถึง คาริม เบนเซม่า ที่กลับมายิงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งในรอบ 5 ปี ในนัดที่เสมอกับ โปรตุเกส 2-2 นับตั้งแต่ถูกแบนจากทีมชาติเมื่อปี 2016 ว่า “ผมเคยฟาดแข้งกับ คาริม เบนเซม่า มันเป็นเรื่องไม่แฟร์กับเขาเลย กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อเขาในเวลานี้ ตอนที่ผมรับมือเขา มันทำให้ผมคลั่ง การเคลื่อนไหวของเขาดีมาก คุณจะไม่เห็นเขา เขาฉลาดมากในสนาม ผลงานเขาน่าประทับใจมาก เขายืนเกือบ ๆ จะล้ำหน้าแต่ไม่ล้ำหน้า นั่นถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงน่าทึ่ง ผมถึงไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนบอลถึงวิจารณ์เขา”

“นักเตะระดับนี้ นอกจากจะแข็งแกร่ง เทคนิคดีแล้ว ยังฉลาดเป็นกรดเช่นกัน เขาคิดไว ทำไว คิดล่วงหน้าเราไปสเต็ปนึง นั่นจึงเป็นเรื่องยากในการรับมือ ดังนั้น เมื่อคุณเล่นให้กับทีมเล็กใน ลา ลีกา คุณต้องอาศัยทีมเวิร์คในการหยุดนักเตะอย่าง เบนเซม่า เช่นเดียวกับ กอนซาโล่ อิกวาอิน , อังเคล ดิ มาเรีย แม้กระทั่ง เซร์คิโอ บุสเก็ตต์ เขาไม่เคยเสียบอลเลย”

“ตอนที่ผมเล่นใน ลา ลีกา ผมเจอกับ บาร์เซโลน่า ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ผมยังเคยฟาดแข้งกับผู้เล่นหลายคนอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ และ ลิโอเนล เมสซี่ ทั้งคู่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก สถิติการทำประตูของพวกเขาเหลือเชื่อมาก ไม่มีใครทำตามได้”

สำหรับรายการ Here Comes The Time : EURO 2020 นั้นออกอากาศทุกวัน ทางเพจ Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต เวลา 19.00 - 20.00 น. โดยมี จิตกร ศรีคำเครือ พิธีกรในรายการ Footballista ทางช่อง Youtube Mainstand TH และ ภัคจิรา จิระวัฒนะภัณฑ์ เจ้าของเพจ Facebook "ดูบอลแบบแฟร์แฟร์" เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ ไมเคิล เบิร์น อดีตนักเตะทีมชาติเวลส์ ชุดเยาวชน ผู้เคยเล่นในไทยลีกกับ ชลบุรี เอฟซี และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด