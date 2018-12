ผู้มีพระคุณ! อเล็กซิสโต้เดอะ ซัน ข่าวรับทรัพย์แทงมูรินโญจะตกเก้าอี้

อเล็กซิส ซานเชซ กองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอกกลับ The Sun หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ชื่อดังของอังกฤษ ว่าไม่เคยวางเดิมพันกับเพื่อนร่วมทีม ว่าโชเซ มูรินโญ จะถูกปลด

นายใหญ่ชาวโปรตุเกสแยกทางกับสโมสรในคืนวันอังคาร โดย โอเล กุนนาร์ โซลชา อดีตกองหน้าของปีศาจแดง จะเข้ามารับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้จัดการทีมจนกว่าจะจบฤดูกาลปัจจุบัน

โดยแท็บลอยด์หัวสีเบอร์ใหญ่ของอังกฤษ พาดหัวใหญ่ขึ้นเซคชันกีฬา ว่าอเล็กซิสส่งข้อความไปหามาร์กอส โรโฮ กองหลังอาร์เจนไตน์ของทีม ว่า "ก็บอกแล้ว! แค่ทนไว้ โรโฮ นายติดฉันสองหมื่นปอนด์!" หลังสโมสรแถลงแยกทางมูรินโญ

ล่าสุดอดีตกองหน้าอาร์เซนอลก็ทวีตภาพปกหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวพร้อมตอบโต้แบบชัดถ้อยชัดคำ

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) December 21, 2018