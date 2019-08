ผมทำได้! เจมส์อุทิศประตูฝังเชลซีแด่พ่อผู้จากไป

แดเนียล เจมส์ แนวรุกอนาคตไกลของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่าเขามอบประตูที่เขายิงได้ในเกมที่พบกับ เชลซี เมื่อคืนวันอาทิตย์ ให้แก่บิดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ปีศาจแดงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินคราม ในเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2019/2020 และทำการถล่มคู่แข่งไม่ไว้หน้าถึง 4-0 โดยปีกวัย 21 ปีที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็เบิกสกอร์แรกของตัวเองและเป็นประตูปิดกล่องให้กับทีมได้ด้วย

"มันน่าทึ่งจริง ๆ แล้วมันจะน่าทึ่งมากถ้าเขา (คุณพ่อ) อยู่ที่นี่ด้วย แต่เขาไม่อยู่ ดังนั้นผมขออุทิศประตูนี้ให้แก่เขา" เจมส์ กล่าวกับ Mirror

What a result! Special moment for me and my family to score on my Premier League debut at Old Trafford! No better feeling. ❤️ pic.twitter.com/BQq8c6wiPF