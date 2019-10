ผมทำได้แล้ว! ลูกชายเรเยสอุทิศประตูแรกแด่พ่อผู้จากไป

โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส โลเปซ ลูกชายของ โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส ทำประตูแรกในสีเสื้อของ เรอัล มาดริด ชุดเยาวชนได้แล้ว และเจ้าตัวก็แสดงท่าดีใจโดยการชูนิ้วและแหงนหน้ามองฟ้า อันเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อผู้จากไป

อดีตปีกซ้ายทีมชาติสเปนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 35 ปี ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในวงการลูกหนักและแฟนบอล

หลังจากนั้นไม่นาน ราชันชุดขาวก็จัดการดึงตัวเรเยสคนลูก มาร่วมทีมเยาวชนจากเลกาเนส และเจ้าตัวก็เบิกสกอร์แรกให้ตัวเองได้อย่างสุดสวยเมื่อวันอาทิตย์ (6 ตุลาคม) ที่ผ่านมา ด้วยการสปีดหนีกองหลังและแตะหลบผู้รักษาประตู ก่อนจะยิงเข้าไปแบบเหนือชั้น

Video: Reyes' son pays tribute to his father after scoring for Real Madrid Under-13shttps://t.co/CoWUfzY969