ผีปวดตับ! กรีนวู้ดเจ็บหลังถอนทีมชาติ U21

แมนฯ ยูฯ แถลงยืนยัน เมสัน กรีนวู้ด มีปัญหาบาดเจ็บหลังรบกวน และขอถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษชุด U21 เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์หน้าวัย 18 ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมบุกแพ้นิวคาสเซิล 1-0 ก่อนโชคร้ายได้รับบาดเจ็บและต้องถอนตัวจากทีมสิงโตน้อย

Mason Greenwood has withdrawn from the @England U21s squad due to injury. #MUFC