ผีประกาศแยกทาง"มูรินโญ"

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ประกาศแยกทางกับ โชเซ มูรินโญ เฮดโค้ชชาวโปรตุเกสเรียบร้อยแล้ว

ปีศาจแดง ออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่ แพ้ไปแล้วถึง 5 นัด จาก 17 เกม และตามหลังทีมกลุ่มท็อปโฟร์ 11 คะแนน รวมถึงตามหลัง ลิเวอร์พูล จ่าฝูงถึง 19 คะแนน

นอกจากนี้ยังมีข่าว่าเขามีปัญหาไม่ลงรอยกับลูกทีมหลายคน โดยเฉพาะ พอล ป๊อกบา สตาร์ดังของทีม ซึ่งล่าสุดทาง แมนฯยูไนเต็ด ได้ตัดสินใจแยกทางกับกุนซือชาวโปรตุเกสอย่างเป็นทางการแล้ว

"แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขอประกาศว่า โชเซ มูรินโญ ได้แยกทางกับสโมสรแล้ว โดยมีผลโดยทันทีที่ประกาศ"

"สโมสรขอขอบคุณ โชเซ ในการทำงานหนักของเขาในช่วงเวลากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต"

มูรินโญ เข้ามาคุมทัพปีศาจแดงตั้งแต่ปี 2016 พาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก 1 สมัย และแชมป์ลีกคัพ 1 สมัย

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018