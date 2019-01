ผิดเวลา! ลินิเกอร์ติงโรนัลโด้โพสต์ภาพเซลฟีบนเจ็ท

แกรี ลินิเกอร์ ออกโรงติง คริสเตียโน โรนัลโด้ ผ่านทวิตเตอร์ หลังซูเปอร์สตาร์ยูเวนตุสโพสต์ภาพขณะเซลฟีพร้อมรอยยิ้มบนเครื่องบินเจ็ท ในช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องบินของ เอมิเลียโน ซาลา หายไป

ซาลาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ ก่อนเดินทางกลับไปร่ำลาเพื่อนร่วมทีมน็องต์และมีกำหนดบินกลับคาร์ดิฟฟ์ในคืนวันจันทร์ แต่เครื่องบินที่เขาโดยสารมากลับหายไปจากเรดาร์และขาดการติดต่อ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังหาเครื่องบินลำดังกล่าวไม่พบ

อย่างไรก็ดี ซีอาร์เซเว่นกลับไปโพสต์ภาพยิ้มบนเครื่องบินเจ็ทในเวลาแบบนี้ แม้ว่าเขาอาจทำไปโดยที่ยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าควรมีคนบอกให้เขารู้ก่อนลงรูป

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019

"นี่ไม่ใช่วันสำหรับทวีตแบบนี้นะ มันไม่ใช่เลยเจริง ๆ" ลินิเกอร์ แชร์ภาพของซีอาร์เซเว่น พร้อมเขียนแคปชันกำกับ

"ผมมั่นใจว่าเขาทำไปโดยที่ยังไม่ทราบข่าว แต่น่าจะมีใครบอกเขาบ้างนะ"

Not at all, and I’m sure he’s done it without knowledge or awareness, but perhaps someone could let him know. https://t.co/FAF1trfxAT — Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019