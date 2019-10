ผิดหวังหนัก! พูลิซิชร้องไห้ถูกเปลี่ยนตัวเกมทีมชาติ

คริสเตียน พูลิซิช แนวรุกเชลซี ร้องไห้ด้วยความผิดหวัง หลังถูกเปลี่ยนตัวในเกมทีมชาติเพราะมีอาการป่วย

กองกลางวัย 21 ลงช่วยทีมชาติสหรัฐฯ ในเกม คอนคาเคฟ เนชันส์ ลีก กับ แคนาดา ก่อนถูกถอดออกจากสนามในนาทีที่ 60 ของเกม ขณะที่สกอร์ยังเสมออยู่ 0-0

Christian Pulisic in tears after being substituted with USA against Canada for technical reasons. pic.twitter.com/pagGcQYoTv