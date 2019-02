มือลั่น! เรือใบโร่ขอโทษสิงห์เปิดเพลงผิดหลังจบเกม

เรือใบสีฟ้าขอโทษต่อสิงโตน้ำเงินครามที่ผิดพลาดเปิดเพลงไม่เหมาะสมหลังจบเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีก แสดงความขอโทษต่อ เชลซี ที่ผิดพลาดเปิดเพลงไม่เหมาะสมหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

หลังจบเกมที่ เรือใบสีฟ้า เปิดบ้านถล่ม สิงโตน้ำเงินคราม 6-0 ที่สนามเอติฮัต สเตเดี้ยมส์ ได้มีการเปิดเพลง 'One Step Beyond' ซึ่งเป็นเพลงที่จะถูกเปิดใน สแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อยามที่ทีมดังแห่งลอนดอนได้รับชัยชนะ

ซึ่งเมื่อเพลงดังกล่าวดังขึ้นก็สร้างความประหลาดใจให้แฟนบอลทั้งสนาม ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นเพลง 'Love Will Tear Us Apart' อย่างรวดเร็ว

เรื่องดังกล่าวทำให้ทาง เชลซี รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง แมนฯซิตี้ ได้แสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว