ผงาด! 'อัคพอม'อดีตเด็กปืนคว้าแชมป์ลีกกรีซ

ชูบ้า อัคพอม อดีตเด็กปั้นอาร์เซนอล ผงาดคว้าแชมป์ กรีซ ซูเปอร์ ลีก กับ พีเอโอเค ในปีแรกทันที หลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา

หอกวัย 23 ทำไป 6 ประตูจากทุกรายการ พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี หลังไล่ต้อนเลวาเดียกอส 5-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

Super League Champions Wow... after 34 years i’m honoured to be apart of making history with this special club. The love and support i’ve received from you fans has been amazing and i honestly appreciate it. This moment will stay with me forever. #PAOK @paok_fc pic.twitter.com/upZgCIq29d