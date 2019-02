ผู้กอบกู้! โซลชาผงาดซิวโค้ชประจำเดือนพรีเมียร์ลีก

โอเล กุนนาร์ โซลชา ผู้จัดการทีมแมนฯยูฯ ผงาดคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนมกราคม

โค้ชชาวนอร์เวย์เข้ามารับงานต่อจาก โชเซ มูรินโญ ในฐานะกุนซือรักษาการณ์ไปจนจบฤดูกาล เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนำทีมชนะ 9 เสมอ 1 จาก 10 นัดที่ผ่านมา

หากนับเฉพาะผลงานในเดือนมกราคมนั้น นายใหญ่วัย 45 นำทีมชนะ นิวคาสเซิล, สเปอร์ส และ ไบรท์ตัน ปิดท้ายด้วยการเสมอเบิร์นลีย์ แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้

ทั้งนี้ โซลชากลายเป็นกุนซือปีศาจแดงคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับตั้งแต่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน ประกาศวางมือ

Ole has been voted as the @PremierLeague Manager of the Month for January! #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/4AcjTp50QM