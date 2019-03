ผีกลุ้มด้วย! ลูกากูเจ็บเท้าถอนทัพเบลเยียม

โรเมลู ลูกากู กองหน้าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะพลาดลงสนามช่วยทีมชาติเบลเยียมในยูโร 2020 รอบคัดเลือกกับไซปรัสด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า

ดาวยิงวัย 25 ปีมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากสโมสร โดยเจ้าตัวลงเล่นครั้งล่าสุดในเกมที่ปีศาจแดงบุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-2 ก่อนได้รับบาดเจ็บมาจากเกมดังกล่าว

โดยล่าสุด ปีศาจแดงแห่งยุโรป ได้ยืนยันแล้วว่าผลการจากทดสอบ ลูกากู ยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าและจะพลาดลงสนามช่วยทีมในเกมยูโร 2020 รอบคัดเลือกกับทีมชาติไซปรัส

"โรเมลู ลูกากู จะไม่เดินทางไปไซปรัสกับเราในเช้าวันนี้ เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บที่เจ้า ขอให้หายไว ๆ นะ โรเมลู" ทวิตเตอร์ของทีมชาติเบลเยียม

🇧🇪 @RomeluLukaku9 will not travel with us to Cyprus this morning due to a foot injury. Get well soon, Romelu! ⚽️#CYPBEL #COMEONBELGIUM #EURO2020 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/7cbBVU2fmD