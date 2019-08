ผู้กุมชะตา! ดีบาลาถึงอิตาลีเตรียมถกอนาคตซาร์รี

เปาโล ดีบาลา ดาวยิงของยูเวนตุส เดินทางกลับมาถึงเมืองตูรินแล้ว โดยเขาเตรียมเข้าไปเคลียร์อนาคตกับ เมาริซิโอ ซาร์รี ทันที

กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินากำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนัก หลังเจ้าม้าลายกำลังเจรจาส่งตัวเขาไปแลกกับ โรเมลู ลูกากู ศูนย์หน้าของแมนฯยูฯ

Paulo Dybala has arrived in Turin for talks about his future with Juventus 👀 pic.twitter.com/U622eitOin