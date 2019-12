ผูกพัน! เฮแบร์ตี้โพสต์ลาเมืองทอง "ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้"

ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงวันนี้วันที่ผมต้องจากลาจากเพื่อนร่วมทีม,ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็แฟนบอลเอสซีจีเมืองทอง, ในระยะเวลาสามปีเอสซีจีเมืองทองเป็นสโมสรที่ผมมีความผูกพันอย่างยิ่งและความจดจำที่ดีไม่ว่าจะเป็นในชัยชนะ,ในความพ่ายแพ้,ถ้วยที่ชนะมาด้วยกันหรือว่าทุกประตูที่ผมทำได้. ผมอยากขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดทุกเกมที่ผ่านมา, ขอบคุณแฟนบอลที่ดูแลผมและครอบครัวผมอย่างดี, ทุกคนจะอยู่ในความทรงจำและหัวใจผมตลอดไป! #WeAreMuanthong #Heberty7 #HF7 #BlackPanther I never thought this day would come .. The day to say goodbye to my teammates, staff and fans of SCG Muangthong, the club I spent my last 3 years and created a huge affection. They were unforgettable moments, victories, defeats, titles and many goals. I want to say THANK YOU for believing in my work, for all the support from this wonderful cheerleader who always treated me and my family so well. You will always be in my heart. #WeAreMuangthong #HF7 #Heberty7 #BlackPanther Nunca achei que esse dia iria chegar.. O dia de me despedir dos meus companheiros de equipe, staffs e torcedores do SCG Muangthong, clube que passei meus últimos 3 anos e criei um carinho enorme. Foram momentos inesquecíveis, vitórias, derrotas, títulos e muitos gols. Quero dizer OBRIGADO por terem acreditado em meu trabalho, por todo apoio dessa torcida maravilhosa que sempre tratou a mim e minha família tão bem. Vocês estarão sempre em meu coração. 🙏🏾❤️🇹🇭

