หลุยส์ ซัวเรซ เสียน้ำตาลูกผู้ชายในระหว่างแถลงอำลาบาร์เซโลนา หลังจากอยู่ค้าแข้งกับสโมสรมาตั้งแต่ปี 2014

กองหน้าวัย 33 บรรลุข้อตกลงย้ายไปเล่นกับ แอตเลติโก้ มาดริด แล้ว หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โรนัลด์ คูมัน กุนซือคนใหม่ ดังนั้นบาร์ซาจึงจัดงานอำลาให้กับเขา เพื่อขอบคุณที่ช่วยทีมมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

"มันน่าประหลาดใจ ผมไม่ได้เตรียมใจรับมือกับเรื่องนี้" ดาวยิงอุรุกวัย กล่าว

"ผมอยากบอกว่า สโมสรเชื่อมั่นในตัวผมมาก ๆ ตั้งแต่ปี 2014 ที่เซ็นสัญญากับผม"

"ตอนย้ายมาที่นี่ ผมถูกห้อมล้อมด้วยความผิดพลาดที่ตัวเองก่อ (กัดคิเอลลินีในบอลโลก 2014) แต่สโมสรเชื่อมั่นในตัวผมมาตลอด มันไม่ง่ายเลยกับการยอมรับเรื่องนี้"

"โค้ชและเพื่อนร่วมทีม วิธีที่พวกเขายอมรับผมตอนที่ย้ายมา มันเหลือเชื่อมาก"

"หลายคนรับรู้ถึงความเสียสละที่ผมทำมาตลอดหลายปีเพื่อย้ายมาบาร์เซโลนา และลงเล่นกับสโมสรที่ดีที่สุดในโลก"

"ผมตระหนักว่าผมอยู่ในช่วงสุดท้ายของยุคสมัยแล้ว ผมควรภูมิใจมาก ๆ กับทุกสิ่งที่ผมทำ"

"ผมทิ้งเพื่อนมากมายไว้ที่นี่ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง คุณต้องรู้สึกเมื่อต้องจากไป"

"ผมมีความสุขกับพวกเขาในช่วงเวลาดี ๆ และพวกเขาก็ให้กำลังใจผมในช่วงเวลาแย่ ๆ แต่ผมมีความทรงจำที่ดี"

"ลูก ๆ ของผมได้เห็นผมชูถ้วยแชมป์และยิงประตู พวกเขาได้เห็นผมลงเล่นเคียงข้างนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์"

"ขอบคุณแฟนบอลสำหรับความรักทั้งหมดที่มอบให้ ผมจะไม่มีวันลืมมัน"

ทั้งนี้ ซัวเรซทำไป 198 ประตู จาก 283 เกม เป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลอันดับ 3 ของสโมสร ช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลีกา 4 สมัย, โกปา เดล เรย์ 4 สมัย และยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย

