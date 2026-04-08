ปิดฉากเส้นทาง 20 ปี! 'แรมซีย์' ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 35 ปี

อารอน แรมซีย์ อดีตกองกลางของ อาร์เซนอล และทีมชาติเวลส์ ประกาศยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอย่างเป็นทางการในวัย 35 ปี หลังค้าแข้งมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
ตลอดเส้นทางอาชีพ แรมซีย์ ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีก มากกว่า 250 นัดกับไอ้ปืนใหญ่ และติดทีมชาติเวลส์ 86 เกม ยิงได้ 21 ประตู กลายเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญของ “มังกรแดง”
ก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ด เขากลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังแยกทางกับ พูมาส ทีมในลีกเม็กซิโกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านั้นยังเคยกลับไปค้าแข้งกับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สโมสรบ้านเกิด พร้อมรับบทผู้จัดการทีมชั่วคราวในช่วงสั้นๆ
โดย แรมซีย์ โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
“นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลย หลังจากคิดอย่างถี่ถ้วน ผมตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอล”
“อย่างแรก ผมอยากเริ่มจากทีมชาติเวลส์ มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ และได้สัมผัสช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีผู้จัดการทีมทุกคนและสตาฟฟ์ที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอด”
“ถึง ‘Red Wall’ แฟนบอลของเรา พวกคุณอยู่เคียงข้างทีมเสมอ ไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ดีหรือร้าย พวกคุณคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของเรา ขอบคุณจากใจจริง เราผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน และมันคือเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของพวกคุณ”
“นอกจากนี้ ผมอยากขอบคุณทุกสโมสรที่ผมมีโอกาสได้ลงเล่น รวมถึงโค้ชและทีมงานทุกคนที่ช่วยให้ผมได้ใช้ชีวิตตามความฝัน และเล่นในระดับสูงสุด”
“สุดท้าย ขอบคุณภรรยา, ลูกๆ และครอบครัวของผมทุกคน หากไม่มีพวกคุณอยู่เคียงข้าง สิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้น”