ปิดฉากรอบ 48 ทีม! ‘สวนนนท์’ เบียด ‘เทพศิรินทร์’ เข้าน็อกเอาต์ ศึก GLO Cup 2026 โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล วันสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าสู่วันที่สามและเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ในรอบคัดเลือกภูมิภาคแรก โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569
การแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่นมีทีมเข้าร่วมรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันในระบบน็อกเอาต์เพื่อหาแชมป์ของภูมิภาค ซึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย ของโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันในวันที่สาม แต่ละรุ่นลงสนามกันอีก 5 กลุ่ม โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ผลการแข่งขันที่น่าสนใจอยู่ที่กลุ่มซึ่ง โรงเรียนปทุมคงคา ต้องลุ้นหนักก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แบบหวุดหวิด หลังทำผลงานชนะ 1 เสมอ 1 เก็บ 4 คะแนนเท่ากับ บางกะปิ เอฟซี แต่เฉือนเข้ารอบด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเพียง 1 ประตู ขณะที่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ อีกหนึ่งทีมที่เคยเป็นตัวแทนภาคเมื่อปีที่ผ่านมา ยังคงรักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ
ด้านรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ไฮไลต์สำคัญอยู่ใน กลุ่ม O ซึ่งมีบิ๊กแมตช์ระหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทีมแกร่งที่เคยเป็นตัวแทนภาคเมื่อปีที่แล้ว ต้องโคจรมาพบกันเพื่อลุ้นเพียงหนึ่งสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอ 0-0 แต่สุดท้าย สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี คว้าแชมป์กลุ่มได้จากผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเพียง 1 ประตู หลังเอาชนะ เยาวชนบางจาก 2-0 ขณะที่ เทพศิรินทร์ เอาชนะคู่แข่งได้ 1-0
อีกหนึ่งทีมตัวแทนภาคปีที่แล้วอย่าง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ก็ยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่ง เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด พร้อมยิงรวมถึง 9 ประตู ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้อย่างสวยงาม
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันที่สาม
รุ่น U13
บัวแก้วเกษร U13
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
แบงค็อกเซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเล้นซ์
ยูแวร์ พิษณุโลก เอฟซี
โรงเรียนปทุมคงคา
รุ่น U15
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เอ็ม พี ยูไนเต็ด
พีพี อคาเดมี่ 88 พระประแดง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
หลังจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ทำให้ได้ ครบ 16 ทีมสุดท้าย ของทั้งสองรุ่น ที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบน็อกเอาต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11–12 เมษายน 2569 โดยแฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook และ YouTube : GLO Cup
นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เมษายน 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีไปรวมกับตัวแทนจากภูมิภาคอื่น ๆ ลุ้นโอกาส เดินทางไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นกำลังสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในอนาคต
แฟนฟุตบอลสามารถติดตาม ผลการแข่งขัน และภาพบรรยากาศภายในสนาม ได้ทาง Facebook : GLO Cup by มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย
