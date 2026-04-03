ปากพาจน! โรซีเนียร์ ยืนยันเชลซีดรอป เอ็นโซ 2 เกม

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือเชลซี เปิดเผยว่า เอ็นโซ เฟร์นานเดซ จะถูกตัดชื่อไม่ได้มีส่วนร่วมใน 2 เกมต่อไปที่จะพบกับ พอร์ท เวล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
กองกลางชาวอาร์เจนไตน์ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องสตรีมเมอร์ SpiderCARP เรื่องความชื่นชอบในเมืองมาดริด ทำให้มีรายงานว่านักเตะเชลซีบางส่วนเริ่มไม่พอใจพฤติกรรมและความเป็นผู้นำของเขา ในช่วงเวลาที่ทีมกำลังประสบปัญหาฟอร์มการเล่น
กระทั่งล่าสุด สโมสรก็มีมาตรการลงโทษดาวเตะวัยเบญจเพส ด้วยการตัดชื่อออกจากทีมในสัปดาห์นี้ รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วย
"ในฐานะสโมสรฟุตบอล โดยมีผมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น เราได้ตัดสินใจแล้ว เขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ และจะไม่ได้ลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในวันอาทิตย์หน้า ผมคิดว่าสำหรับ เอ็นโซ แล้ว มันเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ต้องพูดแบบนั้น"
"สิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ เอ็นโซ ก็คือ ในแง่ของนิสัยใจคอ ในฐานะบุคคล ผมไม่มีคำพูดที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขา แต่ผมคิดว่ามีการละเมิดเส้นแบ่งในแง่ของวัฒนธรรมของเราและสิ่งที่เราต้องการสร้าง ดังนั้นเราจึงต้องลงโทษ" โรซีเนียร์ กล่าว