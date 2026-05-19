ปัดทุกข้อเสนอจากไทย! จู๊ด เดินหน้าค้าแข้งอังกฤษต่อ เจรจาทีมลีกวัน-ลีกทู

หลังจาก กริมสบี ทาวน์ สโมสรในลีกทู อังกฤษ ตัดสินใจแยกทางกับ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าทีมชาติไทย หลังจบฤดูกาล 2025/26 อนาคตของหัวหอกวัยหนุ่มยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด โกล ประเทศไทยได้รับรายงาน ว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ได้ปฏิเสธทุกข้อเสนอจากสโมสรในประเทศไทย แม้จะได้รับความสนใจจากหลายทีมที่ต้องการดึงตัวกลับมาค้าแข้งในไทยลีก
กองหน้าช้างศึกยังคงมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางในยุโรป และต้องการเดินหน้าค้าแข้งในอังกฤษต่อไป หลังจบฤดูกาลแรกกับกริมสบี ทาวน์ ด้วยผลงานลงสนาม 29 นัดรวมทุกรายการ ยิงได้ 1 ประตู พร้อมช่วยทีมจบอันดับ 7 ของลีกทู
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า จู๊ด อยู่ระหว่างการเจรจากับหลายสโมสรในระดับลีกวันและลีกทู เพื่อหาสถานีค้าแข้งแห่งใหม่สำหรับฤดูกาล 2026/27