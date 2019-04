ป็อกบาติดด้วย! เรือมาหก, หงส์มาสี่ ทีมแห่งปี PFA

ปอล ป็อกบา มิดฟิลด์จากแมนฯยูฯ เป็นนักเตะจากสโมสรอื่นเพียงคนเดียวที่ติดทีมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (PFA) เพราะนอกเหนือจากนั้นเป็นนักเตะของ แมนฯ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล สองทีมที่กำลังคั่วแชมป์ทั้งสิ้น

เรือใบสีฟ้าคือทีมที่มีนักเตะติดเข้ามามากที่สุด 6 คน คือ เอแดร์สัน, ไอเมริค ลาปอร์กต์, แฟร์นันดินโญ, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ราฮีม สเตอร์ลิง และ เซร์คิโอ อเกวโร

ส่วนหงส์แดงมีนักเตะติดเข้ามา 4 คน คือ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน และ ซาดิโอ มาเน

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI