ป่วนทั้งสนาม! VAR ชะงักลีกซาอุฯ เพราะคนงานขอชาร์จมือถือ

เหตุการณ์สุดประหลาดเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลลีกของซาอุดิอาระเบีย ระหว่างอัล นาสเซอร์ พบ อัล ฟาเตห์ เมื่อระบบวิดีโอช่วยตัดสินในสนาม หรือ VAR ต้องหยุดชะงักลง เพราะมีคนงานไปถอดปลั๊กออก เพื่อชาร์จมือถือของเขาแทน

เจ้าหน้าที่ในสนามอับดุลลาห์ บิน จาลาวี สเตเดี้ยม รังเหย้าของ อัล ฟาเตห์ ทำป่วนเพราะเหตุรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อไปถอดปลั๊กอุปกรณ์ VAR ออก เพื่อนำโทรศัพท์มือถือของตัวเองเข้าไปชาร์จ ส่งผลให้จอแสดงผลดับลงและใช้งานไม่ได้ จนเกมต้องหยุดชะงักชั่วคราว เมื่อ โอวิดู เฮทเตกาน ผู้ตัดสินในเกมต้องการใช้งาน VAR พอดีในจังหวะนั้น

โดยในนัดนี้ อัล นาสเซอร์ เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 จากการทำประตูของ Firas Al-Buraikan ในนาทีที่ 49 ของการแข่งขัน

Weirdest story of the day; VAR was stopped in a Saudi League match between Al-Nassr and Al-Fateh, because one of the workers at the stadium unplugged the VAR device to charge his phone instead.