ปวดใจ! เปเป้ร่ำไห้เห็นเพื่อนปอร์โต้เจ็บหนัก

เปเป้ กองหลังจอมโหดของ เอฟซี ปอร์โต้ ปล่อยโฮในสนามแข่ง หลัง นานู เพื่อนร่วมสโมสร ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล ในเกมกับเบเลเนนส์

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม เมื่อนานูเข้าไปปะทะกับ สตานิสลาฟ คริตสยุค นายด่านคู่แข่งอย่างจัง จนน็อคกลางอากาศและลงไปนอนกับพื้นโดยไม่มีสติ ร้อนถึงนักเตะในสนามต้องโบกมือเรียกทีมแพทย์เข้ามาดูอาการของเขาทันที

แพทย์ใช้เวลาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนานูนานกว่า 10 นาที ก่อนจะส่งขึ้นรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาลทันที ซึ่งล่าสุดอาการของเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว

Thoughts are with Nanu and hoping he makes a rapid recovery, injured following a collision with the goalkeeper.



The ambulance is still on the pitch.



Porto players look absolutely distraught, Pepe in tears.



Força Nanu. ❤️ pic.twitter.com/QapjK5GnHS