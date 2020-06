แม็ตต์ แฮนค็อก เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ปล่อยไก่เรียก มาร์คัส แรชฟอร์ด ผิดออกทีวี

แฮนค็อกให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง Sky Sports เพื่อชื่นชมวีรกรรมของดาวยิงปีศาจแดง หลังออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ให้ตัดงบแจกอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กยากไร้ จนสุดท้ายรัฐบาลยอมกลับลำไม่ล้มเลิกโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี แม็ตต์ แฮนค็อก กลับไปเรียกชื่อ มาร์คัส แรชฟอร์ด ว่า แดเนียล แรชฟอร์ด จนถูกแซวหนักในโลกโซเชียลมีเดีย

"ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเกิดอะไรขึ้น นายกรัฐมนตรีคุยกับ แดเนียล แรชฟอร์ด เขาพิจารณาเรื่องนี้และตัดสินใจ" แฮนค็อก ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง Sky Sports

"ผมคิดว่ามันเยี่ยมมาก ผมเห็นด้วยที่เราต้องช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้ให้มากที่สุด"

"ผมคิดว่า มาร์คัส แรชฟอร์ด ทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากแคมเปญที่เขาทำ"

