เขินเลย! ทีมเมเจอร์ลีกเปิดตัว'สตัม'คุมทัพ แต่ใช้รูปผิดคน

เอฟซี ซินซินนาติ ทีมในศึก เมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ ประกาศแต่งตั้ง ยาป สตัม อดีตกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีม

หลังจากเปิดตัวกุนซือคนใหม่ทีมดังเมเจอร์ลีกก็ลงรูปโปรโมทตามสื่อต่างๆทันที ซึ่งเป็นภาพของชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำสุดเข้ม มากับทรงผมเกลี้ยงเกลา ที่มองผ่านๆอาจคิดว่าเป็นอดีตแนวรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

อย่างไรก็ตามชายคนในภาพไม่ใช่ สตัม แต่เป็น ตินัส ฟาน เทาเนนโบรค โค้ชทีมเยาวชนของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ซึ่งภายหลังสโมสรมีการแก้ไขรูปพร้อมโพสต์แคปชั่นแก้เขินว่า "ยินดีต้อนรับโค้ชคนใหม่'ที่แท้จริง'ของเรา ยาป สตัม" แต่ก็โดนแฟนบอลคอมเม้นท์แซวกันอย่างสนุกสนาน

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC