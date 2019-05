ปลดปล่อย! ไมค์ ดีน โผล่สนามลุ้นทรานเมียร์เพลย์ออฟเลื่อนชั้น (มีคลิป)

ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินจอมเฮียบของพรีเมียร์ลีก ถูกกล้องจับภาพได้ว่าเข้าไปเชียร์ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ถึงขอบสนาม ในเกมเพลย์ออฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

กรรมการคนดังของพรีเมียร์ลีกเป็นแฟนทรานเมียร์มาตั้งแต่เด็ก และเป็นส่วนหนึ่งของกองเชียร์ทีมเยือนในเกมเพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง ของลีกทู ซึ่งต้องบุกไปถึงถิ่นของฟอเรสต์ กรีน

🎉🏟 - MIKE DEAN AND TRANMERE ARE HEADING TO WEMBLEY!



The Premier League referee cannot hide his excitement at The New Lawn as his side secure their place in the play-off final! 🔥 pic.twitter.com/ZCrOur7xbn