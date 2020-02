ปลุกพลังฮึด! เปิดโน้ตโค้ชเกตาเฟเบื้องหลังโค่นอาแย็กซ์

โฆเซ บอร์ดาลาส นายใหญ่เกตาเฟ ติดโน้ตคำพูดของ แฟรงค์กี้ เดอ ยอง กองกลางบาร์เซโลนา ปลุกใจลูกทีมในห้องแต่งตัว ในเกมบุกเยือน อาแย็กซ์ ในถ้วย ยูโรปา ลีก รอบ 32 ทีม นัดที่สอง

ทีมจากสเปนกุมความได้เปรียบมาก่อนในเกมแรก หลังเปิดบ้านเอาชนะแชมป์ลีกเนเธอร์แลนด์ส 2-0 แต่ เดอ ยอง อดีตห้องเครื่องของอาแย็กซ์ กลับไม่ปลื้มวิธีการเล่นของเกตาเฟในวันนั้น และให้สัมภาษณ์ผ่าน NOS ว่า "เกมระหว่าง เกตาเฟ พบ อาแย็กซ์ มันน่าหงุดหงิดมากสำหรับผม เกตาเฟไม่ได้เล่นเพื่อแฟนบอลเลย ผมพบว่ามันยากในการดูเกมของพวกเขา"

"Getafe don't play to entertain their fans. I find it annoying watching their games"



- Frenkie De Jong after Getafe's 1st leg win over Ajax



Getafe coach Jose Bordalas pasted this on the wall in the Getafe dressing room to challenge his players for the 2nd leg



Getafe qualified. pic.twitter.com/cdIetGXzal